Замгенпрокурора Мамедова пытаются дискредитировать. Его аккаунт в Twitter хотели сломать

По словам пресс-секретаря, неизвестные звонят должностным лицам или в приемные руководителей органов прокуратуры, ректоров вузов, народных депутатов и депутатов Киевского городского совета, таможенникам и налоговикам от имени Мамедова и угрожают.

"С помощью искусственно созданной аудиозаписи с имитацией голоса замгенпрокурора звонки осуществлялись с номеров: 066 752-88-52, 066 852-30-53 и 099 279-87-84. В дальнейшем более подробные незаконные требования предоставлялись абонентом 066 852-21-79 по прозвищу "Климов" или с номера 050 914-45-36", - рассказала она.

В Офисе генпрокурора считают, что к этой кампании против Мамедова может быть причастна Россия, так как начало дискредитации совпало с подачей в Международный трибунал информации об Иловайской трагедии.

Пресс-секретарь Мамедова также рассказала, что аккаунт заместителя генпрокурора в Twitter @MamedovGyunduz пытались взломать, поэтому сейчас он временно заблокирован.