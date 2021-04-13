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Замгенпрокурора Мамедова пытаются дискредитировать. Его аккаунт в Twitter хотели сломать

Автор: Дмитрий Левицкий

В Офисе генпрокурора заявили о кампании по дискредитации, которая ведется против заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова. Неизвестные звонят должностным лицам от его имени, а аккаунт в соцсети Twitter пытались взломать.

Об этом рассказала пресс-секретарь Мамедова Наталья Непряхина на странице в Facebook.

По словам пресс-секретаря, неизвестные звонят должностным лицам или в приемные руководителей органов прокуратуры, ректоров вузов, народных депутатов и депутатов Киевского городского совета, таможенникам и налоговикам от имени Мамедова и угрожают.

"С помощью искусственно созданной аудиозаписи с имитацией голоса замгенпрокурора звонки осуществлялись с номеров: 066 752-88-52, 066 852-30-53 и 099 279-87-84. В дальнейшем более подробные незаконные требования предоставлялись абонентом 066 852-21-79 по прозвищу "Климов" или с номера 050 914-45-36", - рассказала она.

В Офисе генпрокурора считают, что к этой кампании против Мамедова может быть причастна Россия, так как начало дискредитации совпало с подачей в Международный трибунал информации об Иловайской трагедии.

Пресс-секретарь Мамедова также рассказала, что аккаунт заместителя генпрокурора в Twitter @MamedovGyunduz пытались взломать, поэтому сейчас он временно заблокирован.

Напомним, 8 апреля Мамедов подписал и направил в Офис прокурора Международного уголовного суда информацию об убийствах украинских военных во время событий под Иловайском и при обороне Донецкого аэропорта.

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