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Заступника генпрокурора Мамедова намагаються дискредитувати. Його акаунт у Twitter хотіли зламати

Автор: Дмитро Левицький

У Офісі генпрокурора заявили про кампанію з дискредитації, яка ведеться проти заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова. Невідомі телефонують посадовцям від його імені, а акаунт у соцмережі Twitter намагалися зламати.

Про це розповіла прес-секретар Мамедова Наталя Непряхіна на сторінці у Facebook.

За словами прес-секретаря, невідомі телефонують посадовцям або на приймальні керівників органів прокуратури, ректорів вузів, народних депутатів і депутатів Київської міської ради, митникам та податківцям від імені Мамедова та погрожують.

"За допомогою штучно створеного аудіозапису з імітацією голосу заступника генпрокурора дзвінки здійснювались з номерів: 066 752-88-52, 066 852-30-53 та 099 279-87-84. Надалі більш детальні незаконні вимоги надавались абонентом 066 852-21-79 на прізвище "Климов" або з номеру 050 914-45-36", - розповіла вона.

У Офісі генпрокурора вважають, що до цієї кампанії проти Мамедова може бути причетна Росія, оскільки початок дискредитації співпав з поданням до Міжнародного трибуналу інформації про Іловайську трагедію.

Прес-секретар Мамедова також розповіла, що акаунт заступника генпрокурора у Twitter @MamedovGyunduz намагалися зламати, тому зараз він тимчасово заблокований.

Нагадаємо, 8 квітня Мамедов підписав та направив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду інформацію про вбивства українських військових під час подій під Іловайськом та при обороні Донецького аеропорту.

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