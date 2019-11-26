Заместителю мэра Славянска объявили подозрение

Заместителя Славянского городского головы объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что чиновника подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (другое содействие деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2014 года 51-летний мужчина, занимая должность депутата Славянского городского совета и являясь председательствующим на 62 внеочередной сессии Славянского городского совета 6 созыва, внес в повестку дня сессии вопрос о внесении изменений в структуру аппарата городского совета и его исполнительных органов и введение дополнительной штатной единицы, а именно - председателя исполнительного комитета, утвердив на указанной должности путем дальнейшего голосования Пономарева В.В., который непосредственно принимал участие в вооруженном захвате м. Славянская боевиками террористической организации "ДНР".

Кроме того, чиновник, действуя умышленно, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, внес на рассмотрение депутатов, лично проголосовал "за" и подписал решение городского совета о поручении избирательной комиссии организовать и провести в г. Славянске и Славянском районе незаконный референдум о самоопределении так называемой "ДНР".

В дальнейшем на основании указанного решения проведено незаконное голосование и протоколы с результатами так называемого волеизъявления граждан передано вооруженным боевикам.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение со стороны Украины в деле экс-мэра Славянска Нели Штепы.

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