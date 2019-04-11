СБУ задержала полицейского, который шпионил в пользу РФ

Иллюстративное фото (flickr.com/sbu)

Он передавал РФ информацию с ограниченным доступом

В СБУ заявили о разоблачении полицейского в Харькове, который на идейных началах передавал российской стороне информацию о патриотически настроенных граждан и информацию с ограниченным доступом. Об этом на брифинге рассказал представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что в Харькове задержали работника главного управления национальной полиции в Харьковской области.

По данным украинской спецслужбы, полицейского завербовали в российском городе Белгород.

"Он неоднократно находился на оккупированной территории и активно создавал агентурные сети. На выполнение заданий разведчика РФ украинский полицейский использовал свое служебное положение и передал информацию с ограниченным доступом", - сообщил он.

Кроме того, в СБУ имеют доказательства того, что полицейский совершал пропаганду "русского мира" и создания так называемой "Харьковской народной республики".

В ходе обыска в месте проживания обнаружены доказательства его противоправной деятельности: магнитные накопители информации и персональный компьютер для передачи информации российской стороне.

Сейчас полицейскому объявлено о подозрении по ч. 1 статьи 111 (госизмена). Полицейского задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) накануне прекратила деятельность управляемого с территории России экстремистского объединения, координатором которого был Рустам Ташбаєв, известный в Украине как организатор "Майдана 3.0".