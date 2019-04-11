ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ задержала полицейского, который шпионил в пользу РФ

Новости » Происшествия    11.04.2019 - 13:20
СБУ задержала полицейского, который шпионил в пользу РФ
Иллюстративное фото (flickr.com/sbu)

Он передавал РФ информацию с ограниченным доступом

В СБУ заявили о разоблачении полицейского в Харькове, который на идейных началах передавал российской стороне информацию о патриотически настроенных граждан и информацию с ограниченным доступом. Об этом на брифинге рассказал представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что в Харькове задержали работника главного управления национальной полиции в Харьковской области.

По данным украинской спецслужбы, полицейского завербовали в российском городе Белгород.

"Он неоднократно находился на оккупированной территории и активно создавал агентурные сети. На выполнение заданий разведчика РФ украинский полицейский использовал свое служебное положение и передал информацию с ограниченным доступом", - сообщил он.

Кроме того, в СБУ имеют доказательства того, что полицейский совершал пропаганду "русского мира" и создания так называемой "Харьковской народной республики".

В ходе обыска в месте проживания обнаружены доказательства его противоправной деятельности: магнитные накопители информации и персональный компьютер для передачи информации российской стороне.

Сейчас полицейскому объявлено о подозрении по ч. 1 статьи 111 (госизмена). Полицейского задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) накануне прекратила деятельность управляемого с территории России экстремистского объединения, координатором которого был Рустам Ташбаєв, известный в Украине как организатор "Майдана 3.0".

Двое российских правоохранителей попросили убежища в Украине Россия сорвала переговоры по Донбассу в Минске
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Служба безопасности УкраиныРоссийская Федерацияшпионаж
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь