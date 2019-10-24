ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Штепа выиграла дело в ЕСПЧ против Украины

Новости » Политика    24.10.2019 - 13:44
Штепа выиграла дело в ЕСПЧ против Украины
Фото: Неля Штепа (УНИАН)

Суд обязал Украину выплатить Штепе 3600 евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушения со стороны Украины по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. Об этом говорится в решении ЕСПЧ.

Европейский суд определил, что в отношении Штепы были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека.

Штепа пожаловалась на нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека, ее предварительное заключение было длительным и неоправданным. Кроме того, она жаловалась на нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции, что уголовное производство против нее было необоснованно длительным.

Сообщается, что суд обязал Украину выплатить Штепе 3600 евро. В частности, Штепе должны выплатить 2600 евро за нематериальный ущерб и 1000 евро за судебные расходы и издержки.

Напомним, Штепу задержали 11 июля 2014, в СИЗО ее удерживали до 20 сентября 2017 года. Штепе инкриминировали статьи 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что экс-мэр Славянска Неля Штепа планирует вновь возглавить город.

ГПУ открыла еще несколько дел против Пашинского Люстрация нарушила права украинских чиновников, - решение ЕСПЧ
Новости Украины ЕСПЧШтепадело
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь