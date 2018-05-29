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Интервью

Омбудсмен вызывает замминистра юстиции для дачи объяснений по "делу Сенцова и Кольченко"

НовостиПолитика    29.05.2018 - 11:59
Фото: Сергей Петухов (РБК-Украина)
Фото: Сергей Петухов (РБК-Украина)

Именно он отвечает за реализацию Конвенции о передаче осужденных лиц

Омбудсмен вызывает заместителя министра юстиции для дачи объяснений по "делу Сенцова и Кольченко". Об этом говорится на сайте Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.

"Омбудсмен вызывает для дачи объяснений 30 мая 2018 года заместителя Министра юстиции Украины Сергея Петухова. Именно он отвечает за реализацию Конвенции о передаче осужденных лиц", - говорится в сообщении.

Как отмечается, уполномоченный Людмила Денисова в рамках производства по фактам нарушения прав и свобод граждан Украины Александра Кольченко и Олега Сенцова получила информацию от Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции Украины о проведенной работе государственными органами Украины в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц

Напомним, вчера, 29 мая 2018 года, управление Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу заявило, что украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно удерживаемый в РФ, начал получать поддерживающую терапию после объявления голодовки.

Подчеркнем, осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России. Он заявил, что будет голодать даже "до фатального конца".

В Киеве возле НСК "Олимпийский" прошла акция в поддержку Сенцова Сестра политзаключенного Сенцова рассказала о состоянии брата из-за голодовки
Теги публикации: Министерство юстиции РФ, Олег Сенцов, Александр Кольченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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