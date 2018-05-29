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Омбудсмен викликає заступника міністра юстиції для надання пояснень по "справі Сенцова і Кольченка"

НовиниПолітика    29.05.2018 - 11:59
Фото: Сергій Петухов (РБК-Україна)
Фото: Сергій Петухов (РБК-Україна)

Саме він відповідає за реалізацію Конвенції про передачу засуджених осіб

Омбудсмен викликає заступника міністра юстиції для надання пояснень по "справі Сенцова і Кольченка". Про це йдеться на сайті Уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

"Омбудсмен викликає для надання пояснень 30 травня 2018 року заступника Міністра юстиції України Сергія Петухова. Саме він відповідає за реалізацію Конвенції про передачу засуджених осіб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, уповноважений Людмила Денісова в рамках провадження за фактами порушення прав і свобод громадян України Олександра Кольченка і Олега Сенцова отримала інформацію від Міністерства закордонних справ України та Міністерства юстиції України щодо проведеної роботи державними органами України в рамках Конвенції про передачу засуджених осіб

Нагадаємо, вчора, 29 травня 2018 року, управління Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП) по Ямало-Ненецькому автономному округу заявило, що український режисер Олег Сенцов, який незаконно утримується у РФ, почав отримувати підтримуючу терапію після оголошення голодування.

Підкреслимо, що засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення усіх українських політв'язнів у Росії. Він заявив, що буде голодувати навіть "до фатального кінця".

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Теги публікації: Міністерство юстиції РФ, Олег Сенцов, Александр Кольченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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