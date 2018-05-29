Саме він відповідає за реалізацію Конвенції про передачу засуджених осіб

Омбудсмен викликає заступника міністра юстиції для надання пояснень по "справі Сенцова і Кольченка". Про це йдеться на сайті Уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

"Омбудсмен викликає для надання пояснень 30 травня 2018 року заступника Міністра юстиції України Сергія Петухова. Саме він відповідає за реалізацію Конвенції про передачу засуджених осіб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, уповноважений Людмила Денісова в рамках провадження за фактами порушення прав і свобод громадян України Олександра Кольченка і Олега Сенцова отримала інформацію від Міністерства закордонних справ України та Міністерства юстиції України щодо проведеної роботи державними органами України в рамках Конвенції про передачу засуджених осіб

Нагадаємо, вчора, 29 травня 2018 року, управління Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП) по Ямало-Ненецькому автономному округу заявило, що український режисер Олег Сенцов, який незаконно утримується у РФ, почав отримувати підтримуючу терапію після оголошення голодування.

Підкреслимо, що засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення усіх українських політв'язнів у Росії. Він заявив, що буде голодувати навіть "до фатального кінця".