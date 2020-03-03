Замглавы ОТО в Запорожской области подозревают во взяточничестве

В Запорожской области прокуратура задержала заместителя главы одной из объединенных территориальных общин (ОТО) региона по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 250 тысяч гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По предварительной версии следствия, также заместитель подозревается в том, что требовал от представителя местной коммерческой структуры 1 млн грн за содействие в решении вопроса о выделении земельного участка.

Сейчас решается вопрос по сообщению указанному лицу о подозрении по ч.4 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрании меры пресечения.

Напомним, ГБР задержала сотрудника следственного отдела Оболонского управления полиции при получении 1 тысячи долларов взятки от женщины, которая обвинялась в мошенничестве. Следователь обещал за вознаграждение закрыть дело.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве задержали работника Управления патрульной полиции и его сообщника за вымогательство 150 тыс. долларов. Правоохранитель угрожал частному предпринимателю.