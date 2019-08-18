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Заместительницу мэра Житомира обвинили в нанесении убытков бюджету

Новости » Происшествия    18.08.2019 - 10:21
Заместительницу мэра Житомира обвинили в нанесении убытков бюджету
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сумма ущерба составила более 700 тысяч гривен

Одну из заместителей Житомирского городского председателя обвинили в нанесении ущерба бюджету на более 700 тысяч гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

По данным правоохранителей, находясь на должности начальника одного из управлений Житомирского городского совета и распорядителя бюджетных средств, чиновник заключила заранее убыточный тендер по закупке медицинского оборудования. Сумма убытков нанесенных бюджету составила более 700 тысяч гривен.

"Собрав материалы, подтверждающие причастность чиновника к совершению уголовного правонарушения, ей было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет и с возможным штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что в Борисполе прошли обыски в городском совете. По данным генерального прокурора Юрия Луценко, после обысков был задержан первый заместитель городского главы, которого подозревают в вымогательстве.

До этого правоохранители проводили обыски во Львовском городском совете. Правоохранители после обысков задержали начальника управления финансового контроля Горсовета по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 8 тыс. гривен.

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