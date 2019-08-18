ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заступницю мера Житомира звинуватили в нанесенні збитків бюджету

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 10:21
Заступницю мера Житомира звинуватили в нанесенні збитків бюджету
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Сума збитків склала понад 700 тисяч гривень

Одну з заступників Житомирського міського голови звинуватили в нанесенні збитків бюджету на понад 700 тисяч гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

За даними правоохоронців, перебуваючи на посаді начальника одного з управлінь Житомирської міської ради та розпорядника бюджетних коштів, посадовець уклала заздалегідь збитковий тендер щодо закупівлі медичного обладнання. Сума збитків нанесених бюджету склала понад 700 тисяч гривень.

"Зібравши матеріали, що підтверджують причетність посадовця до вчинення кримінального правопорушення, їй було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу", - заявили у відомстві.

Зазначається, що санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років та з можливим штрафом від 250 до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Борисполі відбулися обшуки у міській раді. За даними генерального прокурора Юрія Луценка, після обшуків був затриманий перший заступник міського голови, якого підозрюють у вимаганні.

До цього правоохоронці проводили обшуки у Львівській міській раді. Правоохоронці після обшуків затримали начальника управління фінансового контролю Міськради за підозрою в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 8 тис. гривень.

Зеленський призначив нового голову Житомирської ОДА Голову райради в Житомирській області затримали на хабарі
Новини України Житомиркоррупциятендер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся