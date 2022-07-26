UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Заместители мэра в оккупированном Волчанске перешли на сторону врага

Фото: Прокуратура выявила двух предателей в Волчанске (GettyImages_1240339141)
Автор: Илона Свиридова

Два заместителя мэра в Волчанске (Харьковская область) перешли на сторону врага и помогают устанавливать оккупационную власть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

"По просьбе представителей страны-агрессора подозреваемые принимали участие в так называемых совещаниях совместно с оккупантами и самопровозглашенным главой временной гражданской администрации", - говорится в сообщении.

По данным следствия первый заместитель передавала оккупантам списки ветеранов АТО/ООС, местных активистов и патриотов. Также чиновники занимались обеспечением питания российских военных, предоставили жилье и помогают строить фортификационные сооружения.

В отношении обоих чиновников ведется расследование по статье "Государственная измена".

Напомним, что ранее мэру Волчанска также сообщили о подозрении в совершении государственной измены. По данным следователей он занимался оправдыванием вооруженной агрессии РФ и создавал оккупационные органы власти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныХарьковпредателиПрокуратура