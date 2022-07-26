Заместители мэра в оккупированном Волчанске перешли на сторону врага

Два заместителя мэра в Волчанске (Харьковская область) перешли на сторону врага и помогают устанавливать оккупационную власть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.
"По просьбе представителей страны-агрессора подозреваемые принимали участие в так называемых совещаниях совместно с оккупантами и самопровозглашенным главой временной гражданской администрации", - говорится в сообщении.
По данным следствия первый заместитель передавала оккупантам списки ветеранов АТО/ООС, местных активистов и патриотов. Также чиновники занимались обеспечением питания российских военных, предоставили жилье и помогают строить фортификационные сооружения.
В отношении обоих чиновников ведется расследование по статье "Государственная измена".
Напомним, что ранее мэру Волчанска также сообщили о подозрении в совершении государственной измены. По данным следователей он занимался оправдыванием вооруженной агрессии РФ и создавал оккупационные органы власти.
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