Заместители мэра в оккупированном Волчанске перешли на сторону врага

Два заместителя мэра в Волчанске (Харьковская область) перешли на сторону врага и помогают устанавливать оккупационную власть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

"По просьбе представителей страны-агрессора подозреваемые принимали участие в так называемых совещаниях совместно с оккупантами и самопровозглашенным главой временной гражданской администрации", - говорится в сообщении.

По данным следствия первый заместитель передавала оккупантам списки ветеранов АТО/ООС, местных активистов и патриотов. Также чиновники занимались обеспечением питания российских военных, предоставили жилье и помогают строить фортификационные сооружения.

В отношении обоих чиновников ведется расследование по статье "Государственная измена".