Заступники мера в окупованому Вовчанську перейшли на бік ворога

Два заступники мера у Вовчанську (Харківська область) перейшли на бік ворога та допомагають встановлювати окупаційну владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

"На прохання представників країни-агресора підозрювані брали участь у так званих нарадах спільно з окупантами та самопроголошеним головою тимчасової цивільної адміністрації", - йдеться у повідомлені.

За даними слідства перша заступниця передавала окупантам списки ветеранів АТО/ООС, місцевих активістів та патріотів. Також чиновники займались забезпеченням харчування російських військових, надали житло та допомагають будувати фортифікаційні споруди.

Щодо обох чиновників ведеться розслідування за статтею "Державна зрада".