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Заступником держсекретаря США стане Вікторія Нуланд: що про неї відомо

Новость на русском → США, П'ятниця 30 квітня 2021 02:00
Заступником держсекретаря США стане Вікторія Нуланд: що про неї відомо Фото: Сенат США затвердив кандидатуру заступника держсекретаря (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Сенат Конгресу США затвердив кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника держсекретаря США з політичних справ. Таке рішення прийняли одноголосно під час засідання Сенату в четвер, 29 квітня.

Про це пише RT.

Голосування відбулося за спрощеною процедурою. Очікується, що Нуланд буде приведена до присяги вже найближчим часом.

Кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника держсекретаря США висунув американський президент Джо Байден ще в січні. Тоді в Білому домі відзначили, що Нуланд володіє необхідним досвідом і зв'язками, щоб згуртувати світ навколо просування американських інтересів.

Зазначимо, що у Вікторії Нуланд понад 30 років дипломатичного досвіду. Вона працювала в адміністрації Обами на посаді помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії.

Також цю персону дуже не люблять в Росії. Вона в "чорному списку" РФ, їй заборонений в'їзд до Росії.

В Україні вона відома, як одна з офіційних осіб, які підтримували українців у боротьбі з Росією. У грудні 2013 року вона відвідала Євромайдан у Києві та підтримала українців, які прагнуть змін.

Також Нуланд відома відвертою критиком зовнішньої політики президента Дональда Трампа. У своїх виступах вона часто критикувала дружбу Трампа з Путіним і Росією.

Нагадаємо, Байден висунув Вікторію Нуланд на посаду заступника держсекретаря США. Вона відома своєю підтримкою України.

Раніше повідомлялося, що Нуланд розкритикувала Росію за агресію на Донбасі. Вона зазначила, що російська "гуманітарка" складається з палива для танків і обмундирування для солдатів.

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