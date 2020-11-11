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Заместитель министра обороны США покинул должность

Среда 11 ноября 2020 10:40
Заместитель министра обороны США покинул должность
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)
Автор: Андрей Козловский

Заместитель главы Министерства обороны США по вопросам разведки Джозеф Кернан оставил должность. Однако не известно, подал ли он в отставку добровольно или был уволен.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, Кернан ранее планировал уйти с должности после выборов, но его уход был ускорен. Он был заместителем главы Министерства обороны США с 2017 года.

Накануне президент США Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера, который занимал пост министра обороны с июля 2019 года и назначил временно исполнять обязанности на этом посту Кристофера Миллера. Ранее он возглавлял главное антитеррористическое ведомство США.

Также ранее Консультативный переходный совет, состоящий из представителей трех последних администраций Белого дома, призвала президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену. Официально процесс начнется после того, как о победе Байдена объявит Администрация служб общего назначения (GSA).

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