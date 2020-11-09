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Трамп уволил главу Минобороны США Эспера

Вашингтон, Понедельник 09 ноября 2020 20:25
Трамп уволил главу Минобороны США Эспера
Фото: Марк Эспер (flickr com secdef)
Автор: Роман Тверденко

Президент США Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера. Вместо него исполняющим обязанности назначен глава антитеррористического центра Кристофер Миллер.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

"Крис проделает отличную работу. Марк Эспер освобожден от должности. Спасибо ему за работу", - написал президент США.

Эспер проработал в должности министра обороны с июля 2019 года.

Напомним, на прошлой неделе СМИ утверждали, что Трамп готовится уволить не только министра обороны, но и директора ЦРУ Джину Хаспел.

Сегодня сообщалось, что Консультативный переходный совет, состоящий из представителей трех последних администраций Белого дома, призвал президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену. Официально процесс начнется после того, как о победе Байдена объявит Администрация служб общего назначения (GSA).

Также известно, что переходной совет создал специальную комиссию по борьбе с пандемией коронавируса в США. Комиссия будет консультировать Джо Байдена, который объявил себя победителем президентских выборов, и его вице-президента Камалу Харрис.

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