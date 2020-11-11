Заступник міністра оборони США залишив посаду

Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Заступник глави Міністерства оборони США з питань розвідки Джозеф Кернан залишив посаду. Однак не відомо, чи подав він у відставку добровільно або був звільнений.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, Кернан раніше планував піти з посади після виборів, але його відхід було пришвидшено. Він обіймав свою посаду з 2017 року.

Напередодні президент США Дональд Трамп звільнив міністра оборони Марка Еспера, який обіймав посаду міністра оборони із липня 2019 року та призначив тимчасово виконувати обов'язки на цій посаді Крістофера Міллера. Раніше він очолював головне антитерористичне відомство США.

Також раніше Консультативна перехідна рада, що складається з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому, закликала президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену. Офіційно процес розпочнеться після того, як про перемогу Байдена оголосить Адміністрація служб загального призначення (GSA).