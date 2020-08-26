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Заместитель мэра Одессы заболел коронавирусом

Одесса, Среда 26 августа 2020 16:57
Заместитель мэра Одессы заболел коронавирусом
Фото: Павел Вугельман (facebook.com)
Автор: Максим Зайченко

Заместитель городского главы Одессы Павел Вугельман заболел коронавирусом. Он находится дома на самоизоляции.

Эту информацию он подтвердил на своей странице Facebook.

"К сожалению, никто не застрахован от коронавируса и положительный тест на днях получил я. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции", - написал Вугельман.

По словам чиновника, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Напомним, в начале августа сообщалось, что у двух заместителей городского головы Одессы Геннадия Труханова подтвердили коронавирус.

После этого горсовет закрыли на карантин, однако позже Вугельман заявил, что не болеет коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что депутат Киевского городского совета, глава экологической комиссии Константин Яловой заразился коронавирусом.

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