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У еще одного депутата Киеврады подтвердили COVID-19

Киев, Среда 26 августа 2020 14:53
У еще одного депутата Киеврады подтвердили COVID-19
Фото: Константин Яловой (facebook.com/konstantin.ialovoi)
Автор: РБК-Украина

Депутат Киевского городского совета, глава экологической комиссии Константин Яловой заразился коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.

Об этом Яловой сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он чувствует себя "неплохо".

"Учитывая общую ситуацию с заболеваемостью, решил сделать тест. Вчера пришел результат теста на коронавирус. Позитивный", - написал Яловой.

Он также добавил, что останется на самоизоляции и будет работать дистанционно.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат Киеврады Александр Бродский инфицировался коронавирусом.

Кроме того, в Украине фиксируют рост новых случаев коронавируса, за сутки заразились еще 1670 человек.

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