ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Заступник мера Одеси захворів на коронавірус

Одеса, Середа 26 серпня 2020 16:57
Заступник мера Одеси захворів на коронавірус
Фото: Павло Вугельман (facebook.com)
Автор: Максим Зайченко

Заступник міського голови Одеси Павло Вугельман захворів на коронавірус. Він перебуває вдома на самоізоляції.

Цю інформацію він підтвердив на своїй сторінці Facebook.

"На жаль, ніхто не застрахований від коронавірусу і позитивний тест днями отримав я. Зараз перебуваю будинку на самоізоляції", - написав Вугельман.

За словами чиновника, медики оцінюють його стан як задовільний.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося, що у двох заступників міського голови Одеси Геннадія Труханова підтвердили коронавірус.

Після цього міськраду закрили на карантин, однак пізніше Вугельман заявив, що не хворіє на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що депутат Київської міської ради, голова екологічної комісії Костянтин Яловий заразився на коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ОдесаОдесаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся