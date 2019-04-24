Сытник: заместитель главы САП дал указание детективам не упоминать фамилию Гладковского

Заместитель главы САП, прокурор Максим Грищук дал детективам указание не упоминать в материалах уголовного дела фамилию Гладковского. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник во время заседания комитета по вопросам предотвращения коррупции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается самого расследования, с момента регистрации производства по сюжету "Бигус-инфо", 26 февраля, с того времени не истребовано ни одно уголовное производство, по которым ставился вопрос об истребование. Поэтому фактически идет расследование тех фактов и на сегодняшний день никому подозрение пока не объявляем. Сейчас прошло несколько месяцев. Подозрений никаких не объявлено. Расследование продолжается", - заявил Сытник.

Так, по его словам одна из указаний прокуратуры была в том, чтобы не называть фамилию Гладковского в материалах дела.

"Насколько я знаю, проблем в части подписания документов пока нет. Единственное указание, которое было дано - это не писать фамилию Гладковского в документах, которые подаются в суд. Это было сказано на совещании, которое проводил прокурор Грищук", - заявил Сытник.

По его словам, за весь период работы НАБУ и САП было предоставлено аж 10 указаний прокурорам по делам "Укроборонпрома" и оборонной сферы.

"За весь период работы НАБУ и САП было предоставлено аж 10 указаний прокурорам по этим делам. Исходя из того, что такое малое количество указаний, я думаю что это и есть совместная работа детективов и прокуроров", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в расследовании "Бигус-инфо" говорилось, что заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с одним и действующий директор "Укроборонпром" Павел Букин являются участниками схемы по хищению в оборонном комплексе Украины.

Тогда в "Укроборонпроме" утверждали, что расследование содержит манипуляции. А информация о причастности Гладковского и руководства "Укроборонпрома" к хищениям взята из закрытых данных уголовных дел.

На основании этого 4 марта Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Также президент публично обратился к НАБУ с призывом расследовать публикации относительно коррупционеров.