Ситник: заступник глави САП надав вказівку детективам не згадувати призвище Гладковського

Заступник глави САП, прокурор Максим Грищук надав детективам вказівку не згадувати у матеріалах кримінальної справи призвище Гладковського. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник під час засідання комітету з питань запобігання корупції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Що стосується самого розслідування, з моменту реєстрації провадження по сюжету "Бігус-інфо", 26 лютого. з того часу не витребувано жодне кримінальне провадження, по яким ставилось питання про витребовування. Тому фактично йде розслідування тих фактів і на сьогоднішній день нікому підозру поки що не оголошуємо. Зараз пройшло декілька місяців. Підозр ніяких не оголошено. Розслідування триває", - заявив Ситник.

Так, за його словами одна з вказівок прокуратури була в тому, щоб не називати призвище Гладковського у матеріалах справи.

"Наскільки я знаю, проблем в частині підписання документів наразі немає. Єдина вказівка, яка була надана - це не писати призвище Гладковського в документах, які подаються в суд. Це було сказано на нараді, яка проводилася прокурором Грищуком", - заявив Ситник.

За його словами, за весь період роботи НАБУ і САП було надано аж 10 вказівок прокурорам у справах "Укроборонпрому" та оборонної сфери.

"За весь період роботи НАБУ і САП було надано аж 10 вказівок прокурорам по цим справам. Виходячи з того, що така мала кількість вказівок, я думаю що це і є спільна праця детективів та прокурорів", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у розслідуванні "Бігус-інфо" говорилося, що заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, його син Ігор з одним і чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми по розкраданню в оборонному комплексі України.

Тоді в "Укроборонпромі" стверджували, що розслідування містить маніпуляції. А інформація про причетність Гладковського і керівництва "Укроборонпрому" до розкрадань взята з закритих даних кримінальних справ.

На підставі цього 4 березня Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Також президент публічно звернувся до НАБУ із закликом розслідувати публікації щодо корупціонерів.