Замгенпрокурора отменил запрет на строительство Музея Революции достоинства в Киеве

Запрет на строительство Музея Революции достоинства в Киеве был незаконным
Заместитель генерального прокурора Юрия Луценко Анжела Стрижевская отменила постановление прокурора Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) о запрете на строительство Музея Революции достоинства на улице Институтской. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Как отмечается, постановление, запрещавшее строить музей, было незаконным и подлежит отмене.
"Положение одной из нормы уголовного процессуального закона не предусматривают возможности прокурора или следователя устанавливать любые запреты при проведении процессуального действия - следственного эксперимента", - говорится в сообщении.
Сообщается, что постановление заместителя генпрокурора, которым отменен запрет на строительство Музея Революции достоинства, обжалованию не подлежит.
Напомним, ранее сообщалось, что запрет строительства Музея Революции достоинства в Киеве будет действовать 2-3 месяца.
Как известно, 4 июля Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины издал распоряжение о запрете строительства "Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства".