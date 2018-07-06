Замгенпрокурора отменил запрет на строительство Музея Революции достоинства в Киеве

Заместитель генерального прокурора Юрия Луценко Анжела Стрижевская отменила постановление прокурора Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) о запрете на строительство Музея Революции достоинства на улице Институтской. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ . Как отмечается, постановление, запрещавшее строить музей, было незаконным и подлежит отмене. "Положение одной из нормы уголовного процессуального закона не предусматривают возможности прокурора или следователя устанавливать любые запреты при проведении процессуального действия - следственного эксперимента", - говорится в сообщении. Сообщается, что постановление заместителя генпрокурора, которым отменен запрет на строительство Музея Революции достоинства, обжалованию не подлежит. Напомним, ранее сообщалось, что запрет строительства Музея Революции достоинства в Киеве будет действовать 2-3 месяца.

При воспроизведении полностью или части информационного материала, опубликованного на портале «РБК-Украина» (www.rbc.ua), необходимо обязательно указывать имя автора (при наличии) и источник заимствования. Интернет-ресурсам запрещено воспроизводить информационные материалы «РБК-Украина» без активной и открытой для поисковых систем гиперссылки на www.rbc.ua, которая должна быть размещена в самом тексте, не ниже второго абзаца. Фотографии, изображения принадлежат их правообладателям. Редакция портала может не разделять точку зрения авторов и не несет за их материалы ответственность. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. (А) - этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

© LLC "UBT", 2006-2018