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Замгенпрокурора отменил запрет на строительство Музея Революции достоинства в Киеве

НовостиОбщество    06.07.2018 - 14:50
Фото: проект Музея Революции достоинства (maidanmuseum.org)
Фото: проект Музея Революции достоинства (maidanmuseum.org)

Запрет на строительство Музея Революции достоинства в Киеве был незаконным

Заместитель генерального прокурора Юрия Луценко Анжела Стрижевская отменила постановление прокурора Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) о запрете на строительство Музея Революции достоинства на улице Институтской. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как отмечается, постановление, запрещавшее строить музей, было незаконным и подлежит отмене.

"Положение одной из нормы уголовного процессуального закона не предусматривают возможности прокурора или следователя устанавливать любые запреты при проведении процессуального действия - следственного эксперимента", - говорится в сообщении.

Сообщается, что постановление заместителя генпрокурора, которым отменен запрет на строительство Музея Революции достоинства, обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее сообщалось, что запрет строительства Музея Революции достоинства в Киеве будет действовать 2-3 месяца.

Как известно, 4 июля Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины издал распоряжение о запрете строительства "Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства".

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Теги публикации: Киев, ГПУ, музей, Майдан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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