Прокурор видав заборону на зміну ландшафту до завершення слідчих експериментів

Заборона будівництва Музею Революції гідності в Києві буде діяти 2-3 місяці. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив керівник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Так, Горбатюк зазначив, що музей будувати не забороняли, а лише тимчасово заборонили роботи по зміні ландшафту.

"Заборони будувати як такої немає, є постанова слідчого про збереження ландшафту для завершення слідчих дій та експериментів у кримінальному провадженні", - сказав він, додавши, що йдеться про провадження про вбивства на вулиці Інститутській.

За словами Горбатюка, прокурор видав припис на період до завершення слідчих експериментів, які планують завершити за 2-3 місяці.

Нагадаємо, раніше директор музею Ігор Пошивайло заявляв, що департамент Горбатюка видав розпорядження про заборону будівництва музею.

Зазначимо, проектувати музей будуть німецькі архітектори.

У 2016 році, згідно з президентським указом, музею було надано статус національного музею.