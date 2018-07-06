Заступник генпрокурора скасувала заборону на будівництво Музею Революції гідності у Києві

Заступник генерального прокурора Юрія Луценко Анжела Стрижевська скасувала постанову прокурора Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (ГПУ) про заборону на будівництво Музею Революції гідності на вулиці Iнститутськiй. Про це повідомляє прес-служба ГПУ . Як зазначається, постанова, яка забороняла будувати музей, була незаконна і підлягає скасуванню. "Положення однієї з норми кримінального процесуального закону не передбачають можливості прокурора або слідчого встановлювати будь-які заборони при проведенні процесуальної дії - слідчого експерименту", - йдеться у повідомленні. Повідомляється, що постанова заступника генпрокурора, якою скасовано заборону на будівництво Музею Революції гідності, оскарженню не підлягає. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що заборона будівництва Музею Революції гідності в Києві буде діяти 2-3 місяці.

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