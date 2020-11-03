Заместитель директора ГБР Бабиков уволился

С должности заместителя директора ГБР уволился Александр Бабиков. Он занимал должность первого зама с января 2020 года.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительный органах.

Ранее в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции требовали его увольнения.

"Да, действительно, Бабиков уволен", - сказал источник.

Напомним, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил о конфликте интересов у заместителя руководителя Государственного бюро расследований Александра Бабикова.

Отметим, Бабиков является бывшим адвокатом бывшего президента Виктора Януковича. В январе этого года он получил должность замруководителя ГБР.

Отмечалось, что в случае назначения, на Бабикова будет возложена аудит дел Майдана, когда ГБР их получит.

Сам Бабиков отрицал, что как адвокат осуществлял защиту Януковича. По его словам, он подписал несколько "технических документов" в делах других адвокатов, осуществлявших защиту бывшего президента.