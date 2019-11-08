Заместитель Богдана посещал офис Хорошковского, - Схемы

Фото: Валерий Хорошковский (УНИАН)

Визит Смирнова в офис Хорошковского состоялся вечером 30 октября

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов посещал офис Валерия Хорошковского, бывшего главы Службы безопасности Украины во время президентства Виктора Януковича. Об этом говорится в материале расследования программы "Схемы".

По данным журналистов "Схем", вечером 30 октября Смирнов совершил визит в киевский офис Хорошковского. Тогда рядом со зданием офиса был зафиксирован и автомобиль Хорошковского.

Смирнов в комментарии журналистами подтвердил, что находился в доме, где располагается офис Хорошковского, однако отказался рассказывать, встречался ли с экс-главой СБУ.

"Это было в нерабочее время. Внерабочее время - это мое собственное время, которое я использую в личных целях. Которые я считаю нужными", - подчеркнул он.

Отмечается, что Хорошковский также отказался комментировать информацию о возможной встрече с заместителем руководителя ОП. Однако экс-глава СБУ также не стал отрицать эту информацию.

"Я в прошлый раз подчеркивал, что я - частное лицо, а потому не должен отчитываться о своем графике, встречах и прочем. Я с уважением отношусь к вашей деятельности и прошу вас с таким же уважением отнестись к правилам приватности", - добавил Хорошковский.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что президентская администрация пользуется услугами бывшего главы СБУ Валерия Хорошковского. По словам Богдана, офис президента консультируется с Хоршовським по вопросам таможни, контрабанды и доходов бюджета.

Также РБК-Украина писало, что журналисты программы "Схемы" установили, что с начала октября Хорошковський дважды был в Офисе президента. Однако тогда Зеленский отказался комментировать данную информацию.