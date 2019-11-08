Заступник Богдана відвідував офіс Хорошковського, - Схеми

Фото: Валерій Хорошковський (УНІАН)

Візит Смирнова до офісу Хорошковського відбувся ввечері 30 жовтня

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов відвідував офіс Валерія Хорошковського, колишнього очільника Служби безпеки України під час президентства Віктора Януковича. Про це йдеться в матеріалі розслідування програми "Схеми".

За даними журналістів "Схем", ввечері 30 жовтня Смирнов здійснив візит до київського офісу Хорошковського. Тоді поруч з будівлею офісу було зафіксовано і автомобіль Хорошковського.

Смирнов у коментарі журналістами підтвердив, що перебував у будинку, де розташовується офіс Хорошковського, однак відмовився розповідати, чи зустрічався з екс-очільником СБУ.

"Це було в позаробочий час. Позаробочий час - це мій власний час, який я використовую з особистою метою. З якою я вважаю за потрібне", - наголосив він.

Зазначається, що Хорошковський також відмовився коментувати інформацію про можливу зустріч з заступником керівника ОП. Однак екс-глава СБУ також не став заперечувати цю інформацію.

"Я минулого разу наголошував, що я - приватна особа, а тому не маю звітувати про свій графік, зустрічі і таке інше. Я з повагою відношуся до вашої діяльності і прошу вас з такою ж повагою віднестись до правил приватності", - додав Хорошковський.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Богдан підтвердив, що президентська адміністрація користується послугами колишнього глави СБУ Валерія Хорошковського. За словами Богдана, офіс президента консультується з Хоршовським у питаннях митниці, контрабанди та доходів бюджету.

Також РБК-Україна писало, що журналісти програми "Схеми" встановили, що з початку жовтня Хорошковський двічі був в Офісі президента. Однак тоді Зеленський відмовився коментувати дану інформацію.