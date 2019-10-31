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Хорошковский консультирует таможню, - Богдан

Новости » Политика     31.10.2019 - 08:38
Хорошковский консультирует таможню, - Богдан
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Богдан считает "правильным решением" возможность назначения Хорошковского на должность

Офис президента пользуется услугами бывшего председателя Службы безопасности экс-вице-премьер-министра времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского для консультации по украинской таможне. Об этом глава АП Андрей Богдан рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

Богдан отметил, что когда в ОП пришли к вопросу таможни, контрабанды и доходов бюджета, они встречались "с многими экспертами, специалистами, таможенниками, экономистами", которые и посоветовали им Хорошковского.

"И все сказали, что когда Валерий Иванович был председателем таможни, то доходы за 2 года выросли в 4 раза. И все - и его недруги, и друзья его, и различные политические лагеря - рекомендовали нам прислушаться. Потому что, кроме теоретиков, в Украина есть только один практик, который реально это реализовывал. Так, он нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Максим Нефедов", - сказал он.

Глава ОП рассказал, чем именно помогает Хорошковский.

"Он изучает, где критические точки, как это изменить, как исправить. Какие процессы, которые имеют последствия, и дает какие-то рекомендации", - отметим он.

Богдан считает "правильным решением" возможность назначения Хорошковского на должность.

"С точки зрения нашей идеологии, мы не берем тех людей, которые имеют бэкграунд политический, то нет, невозможно. С точки зрения эффективности, на мой - исключительно на мой взгляд, это было бы наверное, правильное решение", - добавил он.

Напомним, журналисты программы "Схемы" установили, что с начала октября вице-премьер времен экс-президента Украины Виктора Януковича Валерий Хорошковский дважды был в Офисе президента. Впрочем, когда автор расследования Михаил Ткач спросил президента Владимира Зеленского об этом визите, последний отказался комментировать.

Богдан прокомментировал возможность своей отставки Зеленский встретится с генсеком НАТО
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