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Хорошковский дважды приезжал в Офис президента, - "Схемы"

Новости » Политика    11.10.2019 - 09:45
Хорошковский дважды приезжал в Офис президента, - "Схемы"
Фото: Валерий Хорошковский (УНИАН)

Хорошковский был в Офисе президента 1 и 9 октября

С начала октября вице-премьер времен экс-президента Украины Виктора Януковича Валерий Хорошковский дважды был в Офисе президента. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

Журналисты установили, что в последний день сентября он прилетел на частном самолете из Лондона в аэропорт Киев, где его встретил кортеж с охраной. На следующий день он поехал в Офис президента.

Также, по данным программы-расследования, 9 октября Хорошковский прилетел из Турции. Позже его автомобиль уехал с ОПУ на Банковой, заехал в подземный паркинг здания, где, вероятно, располагается офис Хорошковского, и где на автомобиль караулила охрана. После этого автомобиль быстро выехал из закрытого паркинга и вернулся на Банковую.

В расследовании также говорится, что за время президентства Владимира Зеленского самолет, которым пользуется Хорошковский, уже шесть раз прилетал в Украину.

Добавим, Валерий Хорошковский был первым вице-премьер-министром Украины, а также занимал должность министра финансов в 2012 году.

Напомним, вчера Зеленский во время пресс-марафона подтвердил, что проводил встречу с украинским олигархом Валерием Хорошковским. Детали их встречи президент отказался рассказывать, но говорит, что никаких должностей занимать то не будет.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский не планирует увольнять главу Офиса президента Андрея Богдана, поскольку он не нарушал законодательство. По его словам, Богдан - профессиональный человек.

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