Замены "Минску" нет, но у Украины есть альтернативы в рамках этого процесса, - Арестович
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что пока нет альтернативы минским договоренностям по урегулированию на Донбассе. Однако в рамках минского формата у Украины есть альтернативы.
Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".
"Не скажу, что мы в этом очень эффективны, как ТКГ в целом. Но мы понимаем простую вещь - альтернативы минским соглашениям при всех глупостях во время подписания, имею в виду "сначала выборы, а потом граница", других предложений в мире нет", - сказал Арестович.
Представитель делегации Украины в ТКГ добавил, что среди альтернатив, которые имеет Украина в рамках минского формата, план главы украинской делегации Леонида Кравчука.
"Сейчас складываются определенные альтернативы - план Кравчука, предложенный в ноябре, и кластеры, которые внесли вместе Франция, Германия и Украина на рассмотрение России. Это, можно сказать, дальнейшее развитие "Минска", - пояснил он.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что "Минск" родился еле живым, поэтому сейчас он работает над новым форматом с участием Путина и Байдена.