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На замену Кучмы в ТКГ рассматривают несколько кандидатов, - Данилов

Киев, Вторник 28 июля 2020 21:58
На замену Кучмы в ТКГ рассматривают несколько кандидатов, - Данилов
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

По его словам, Кучма не сможет остаться в стороне от переговоров по Донбассу

В Совете национальной безопасности и обороны еще не знают, кто заменит Леонида Кучму в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Сейчас рассматриваются несколько вариантов.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

На вопрос, кто заменит Кучму в ТКГ, он ответил:

"Я не могу сказать сейчас, кто будет на замену, есть несколько вариаций".

При этом Данилов добавил, что Кучма не останется в стороне от переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Я знаю Леонида Даниловича с 1994 года. Он никуда от проблем, которые есть в нашей стране, не уйдет. Кроме того, ему 81 год, это очень опытный человек, он очень хорошо понимает процессы, которые происходят не только в отношениях Украины и России, но и в отношениях вообще в мире", - отметил секретарь СНБО.

Ранее стало известно, что Кучма уходит с должности главы украинской делегации в ТКГ после того, как руководил ею с июня 2019 года.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский говорил, что Кучма просил снять его с должности, потому что ему было сложно работать в ТКГ после повышения представительства украинской стороны.

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