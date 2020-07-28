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На заміну Кучми в ТКГ розглядають кілька кандидатів, - Данилов

Київ, Вівторок 28 липня 2020 21:58
На заміну Кучми в ТКГ розглядають кілька кандидатів, - Данилов
Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

За його словами, Кучма не зможе залишитися осторонь від переговорів по Донбасу

У Раді національної безпеки та оборони ще не знають, хто замінить Леоніда Кучму у Тристоронній контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Наразі розглядаються кілька варіантів.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі телеканалу "Україна 24".

На питання, хто замінить Кучму в ТКГ, він відповів:

"Я не можу сказати зараз, хто буде на заміну, є кілька варіацій".

При цьому Данилов додав, що Кучма не залишиться в стороні від переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Я знаю Леоніда Даниловича з 1994 року. Він нікуди від проблем, які є в нашій країні, не піде. Крім того, йому 81 рік, це дуже досвідчена людина, він дуже добре розуміє процеси, які відбуваються не тільки у відносинах України та Росії, але й у відносинах взагалі у світі", - зазначив секретар РНБО.

Раніше стало відомо, що Кучма йде з посади глави української делегації в ТКГ після того, як керував нею з червня 2019 року.

Нагадаємо, в травні президент Володимир Зеленський говорив, що Кучма просив зняти його з посади, тому що йому було складно працювати в ТКГ після підвищення представництва української сторони.

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