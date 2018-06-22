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Замена эскалаторов на ж/д вокзале Киева откладывается на неопределенное время, - УЗ

НовостиОбщество    22.06.2018 - 09:33
Фото: вокзал Киева (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)
Фото: вокзал Киева (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

АМКУ признал недействительными торги на закупку и замену эскалаторов

Замена эскалаторов на железнодорожном вокзале Киева откладывается на неопределенное время. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Сообщается, что замена эскалаторов откладывается в связи с тем, что структура Крюковского вагоностроительного завода пожаловалась в Антимонопольный комитет Украины на тендер, в связи с чем торги по закупке и замене эскалаторов пока заблокированы. Также сообщается ,что "Укрзализныця" готовится обжаловать данное решение АМКУ.

Напомним, в апреле "Укразализныця" объявила тендер на закупку эскалаторов для железнодорожного вокзала Киева. В открытых торгах в Prozorro вместе со структурой КВСЗ принимают участие ООО "Киевэнергопроект" и ООО "Шиндлер". Решением от 21 июня АМКУ обязал "Укрзализныцю" признать торги недействительными.

 

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Теги публикации: Киев, Укрзализныця, вокзал  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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