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Заміна ескалаторів на залізничному вокзалі Києва відкладається на невизначений час, - УЗ

НовиниСуспільство    22.06.2018 - 09:33
Фото: вокзал Києва (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)
Фото: вокзал Києва (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

АМКУ визнав недійсними торги на закупівлю і заміну ескалаторів

Заміна ескалаторів на залізничному вокзалі Києва відкладається на невизначений час. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

Повідомляється, що заміна ескалаторів відкладається у зв'язку з тим, що структура Крюківського вагонобудівного заводу поскаржилася в Антимонопольний комітет України на тендер, у зв'язку з чим торги по закупівлі та заміні ескалаторів поки заблоковані. Також повідомляється ,що "Укрзалізниця" готується оскаржити дане рішення АМКУ.

Нагадаємо, в квітні "Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю ескалаторів для залізничного вокзалу Києва. У відкритих торгах у Prozorro разом зі структурою КВБЗ беруть участь ТОВ "Київенергопроект" і ТОВ "Шиндлер". Рішенням від 21 червня АМКУ зобов'язав "Укрзалізницю" визнати торги недійсними.

 

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Теги публікації: Київ, Укрзалізниця, вокзал  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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