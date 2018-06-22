Заміна ескалаторів на залізничному вокзалі Києва відкладається на невизначений час, - УЗ

АМКУ визнав недійсними торги на закупівлю і заміну ескалаторів

Заміна ескалаторів на залізничному вокзалі Києва відкладається на невизначений час. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

Повідомляється, що заміна ескалаторів відкладається у зв'язку з тим, що структура Крюківського вагонобудівного заводу поскаржилася в Антимонопольний комітет України на тендер, у зв'язку з чим торги по закупівлі та заміні ескалаторів поки заблоковані. Також повідомляється ,що "Укрзалізниця" готується оскаржити дане рішення АМКУ.

Нагадаємо, в квітні "Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю ескалаторів для залізничного вокзалу Києва. У відкритих торгах у Prozorro разом зі структурою КВБЗ беруть участь ТОВ "Київенергопроект" і ТОВ "Шиндлер". Рішенням від 21 червня АМКУ зобов'язав "Укрзалізницю" визнати торги недійсними.