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Замедление роста в еврозоне обрушило цены на нефть


Цена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent сегодня, 22 марта 2019 года, опустилась ниже 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 14:44 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 66,98 доллара. Это на 1,92% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть падают из-за опасений, связанных с торможением экономического роста, - инвесторов пугают крайне слабые данные о деловой активности в еврозоне и особенно в Германии.

Сообщается, что предварительный индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Германии рухнул в марте до рекордного минимума - 44,7 пункта, тогда как в феврале он составлял 47,6 пункта. Падение индекса объясняют напряженностью в сфере мировой торговли. В то же время сводный PMI в еврозоне в этом месяце опустился до 51,3 пункта с 51,9 пункта в феврале.

Напомним, накануне цены не нефть обновили максимумы 2019 года на фоне снижения уровня предложения на рынке за счет санкций США против Ирана и Венесуэлы, а также сокращения добычи в странах ОПЕК+.

 

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