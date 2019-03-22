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Уповільнення зростання в єврозоні обвалило ціни на нафту


Ціна нафти Brent опустилася нижче 67 доларів за барель

Ціна нафти марки Brent сьогодні, 22 березня 2019 року, опустилася нижче 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 14:44 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 66,98 долара. Це на 1,92% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту падають через побоювання, пов'язані з гальмуванням економічного зростання, - інвесторів лякають вкрай слабкі дані щодо ділової активності в єврозоні і особливо в Німеччині.

Повідомляється, що попередній індекс менеджерів закупівель (PMI) у переробній промисловості Німеччини впав у березні до рекордного мінімуму - 44,7 пункта, тоді як у лютому він складав 47,6 пункта. Падіння індексу пояснюють напруженістю в сфері світової торгівлі. У той же час зведений PMI в єврозоні цього місяця опустився до 51,3 пункта з 51,9 пункта в лютому.

Нагадаємо, напередодні ціни на нафту оновили максимуми 2019 року на тлі зниження рівня пропозиції на ринку за рахунок санкцій США проти Ірану та Венесуели, а також скорочення видобутку в країнах ОПЕК+.

 

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