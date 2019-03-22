Уповільнення зростання в єврозоні обвалило ціни на нафту

Ціна нафти марки Brent сьогодні, 22 березня 2019 року, опустилася нижче 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 14:44 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 66,98 долара. Це на 1,92% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту падають через побоювання, пов'язані з гальмуванням економічного зростання, - інвесторів лякають вкрай слабкі дані щодо ділової активності в єврозоні і особливо в Німеччині.

Повідомляється, що попередній індекс менеджерів закупівель (PMI) у переробній промисловості Німеччини впав у березні до рекордного мінімуму - 44,7 пункта, тоді як у лютому він складав 47,6 пункта. Падіння індексу пояснюють напруженістю в сфері світової торгівлі. У той же час зведений PMI в єврозоні цього місяця опустився до 51,3 пункта з 51,9 пункта в лютому.

Нагадаємо, напередодні ціни на нафту оновили максимуми 2019 року на тлі зниження рівня пропозиції на ринку за рахунок санкцій США проти Ірану та Венесуели, а також скорочення видобутку в країнах ОПЕК+.