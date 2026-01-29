Замаскований танкер "тіньового флоту" РФ із Мурманська посадили на мілину у Франції

За даними відомства, судно раніше було перехоплене французькими ВМС через підозри у використанні фальшивого прапора та участі в схемах обходу санкцій, запроваджених проти експорту російської нафти.

Прокурор Марселя повідомив, що капітана танкера - громадянина Індії- було тимчасовна Індіо затримано, однак згодом його звільнили та дозволили повернутися на борт судна.

Французька влада зазначає, що GRINCH на початку січня вийшов із російського порту Мурманськ, прямуючи під прапором Коморських Островів.

Наразі обставини використання судна та його можливий зв’язок із російським "тіньовим флотом" продовжують вивчати.