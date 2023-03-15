Заманюють на "відпочинок". Верещук розповіла про схему викрадення Росією дітей з України

"Ворог вдається, в тому числі до грубого обману довірливих людей. Окупанти пропонують дітям "відпочинок" або "санаторне лікування" у РФ", - сказала Верещук.

За її словами, деякі довірливі батьки навіть дають письмову згоду, а потім мають проблеми. Деякі з них не можуть знайти своїх дітей. Деякі змушені їхати до Росії за дітьми, але не можуть звідти виїхати.

"От уявіть собі, що під час Другої світової війни в українську хату заходить фашист і пропонує віддати ваших дітей на відпочинок або лікування у Німеччину. Ситуація абсурдна і неможлива, скажете ви. Але саме так діють росіяни. Тому закликаю наших громадян на окупованих територіях не бути довірливими. Не відпускайте дітей на жодні відпочинки до Росії", - додала віцепрем’єр.