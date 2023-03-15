Заманивают на "отдых". Верещук рассказала о схеме похищения Россией детей из Украины

Для депортации захватчики привлекают детей с временно оккупированных территорий в РФ на "отдых" или "лечение".

"Враг прибегает, в том числе к грубому обману доверчивых людей. Оккупанты предлагают детям "отдых" или "санаторное лечение" в РФ", - сказала Верещук.

По ее словам, некоторые доверчивые родители даже дают письменное согласие, а затем испытывают проблемы. Некоторые из них не могут найти своих детей. Некоторые вынуждены ехать в Россию за детьми, но не могут оттуда уехать.

"Вот представьте себе, что во время Второй мировой войны в украинский дом заходит фашист и предлагает отдать ваших детей на отдых или лечение в Германию. Ситуация абсурдна и невозможна, скажете вы. Но именно так действуют россияне. Поэтому призываю наших граждан на оккупированных территориях не быть доверчивыми. Не отпускайте детей ни на какие отдыхи в Россию", - добавила вице-премьер.