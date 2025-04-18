Замах на Юрія Макарова в Києві: в поліції розповіли про деталі слідства

"Стан журналіста задовільний. Він перебуває у лікарні. Розслідується кримінальне провадження за статтею 21 (умисне тяжке тілесне ушкодження)", - розповіла вона.

Наразі, за її словами, тривають слідчі дії, призначено ряд експертиз, встановлюється причетна особа до цього нападу.

"У нас є певні напрацювання (щодо встановлення особи нападника, - ред). По результатам ми будемо обов'язково інформувати громадськість щодо подальшого розслідування і коли будуть відомі деталі", - зазначила Гірдвіліс.

Вона додала, що зараз розглядається кілька версій замаху.

"Серед яких - особисті конфлікти, і напад, пов'язаний з професійною діяльністю. І також основна із версій - це російський слід. Тривають оперативні заходи з метою встановлення і затримання нападника", - констатувала представниця поліції.