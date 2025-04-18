Замах на Юрія Макарова в Києві: в поліції розповіли про деталі слідства

Поліція продовжує розшукувати нападника на журналіста та виконавчого продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова. Розглядаються декілька версій.
Про це заявила начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Києві, капітан поліції Юлія Гірдвіліс, про це пише РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Стан журналіста задовільний. Він перебуває у лікарні. Розслідується кримінальне провадження за статтею 21 (умисне тяжке тілесне ушкодження)", - розповіла вона.
Наразі, за її словами, тривають слідчі дії, призначено ряд експертиз, встановлюється причетна особа до цього нападу.
"У нас є певні напрацювання (щодо встановлення особи нападника, - ред). По результатам ми будемо обов'язково інформувати громадськість щодо подальшого розслідування і коли будуть відомі деталі", - зазначила Гірдвіліс.
Вона додала, що зараз розглядається кілька версій замаху.
"Серед яких - особисті конфлікти, і напад, пов'язаний з професійною діяльністю. І також основна із версій - це російський слід. Тривають оперативні заходи з метою встановлення і затримання нападника", - констатувала представниця поліції.
У Києві скоїли замах на журналіста та виконавчого продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова 16 квітня. Йому невідомий завдав ножове поранення.
Медики госпіталізували Макарова у тяжкому стані. Наразі, його життю нічого не загрожує. Правоохоронці одразу розпочали кримінальне провадження за фактом нападу на 69-річного журналіста в Солом’янському районі біля одного з житлових комплексів.
Як стало відомо РБК-Україна з власних джерел, однією з версій нападу на Макарова є проросійський слід.
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