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Замах на Юрія Макарова в Києві: в поліції розповіли про деталі слідства

Фото: журналіст Юрій Макаров (facebook.com/yuri.makarov.7)
Автор: Наталія Гурковська

Поліція продовжує розшукувати нападника на журналіста та виконавчого продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова. Розглядаються декілька версій.

Про це заявила начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Києві, капітан поліції Юлія Гірдвіліс, про це пише РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Стан журналіста задовільний. Він перебуває у лікарні. Розслідується кримінальне провадження за статтею 21 (умисне тяжке тілесне ушкодження)", - розповіла вона.

Наразі, за її словами, тривають слідчі дії, призначено ряд експертиз, встановлюється причетна особа до цього нападу.

"У нас є певні напрацювання (щодо встановлення особи нападника, - ред). По результатам ми будемо обов'язково інформувати громадськість щодо подальшого розслідування і коли будуть відомі деталі", - зазначила Гірдвіліс.

Вона додала, що зараз розглядається кілька версій замаху.

"Серед яких - особисті конфлікти,  і напад, пов'язаний з професійною діяльністю. І також основна із версій - це російський слід. Тривають оперативні заходи з метою встановлення і затримання нападника", - констатувала представниця поліції.

 

Замах на Макарова в Києві

У Києві скоїли замах на журналіста та виконавчого продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова 16 квітня. Йому невідомий завдав ножове поранення.

Медики госпіталізували Макарова у тяжкому стані. Наразі, його життю нічого не загрожує. Правоохоронці одразу розпочали кримінальне провадження за фактом нападу на 69-річного журналіста в Солом’янському районі біля одного з житлових комплексів.

Як стало відомо РБК-Україна з власних джерел, однією з версій нападу на Макарова є проросійський слід.

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