Покушение на Юрия Макарова в Киеве: в полиции рассказали о деталях следствия

"Состояние журналиста удовлетворительное. Он находится в больнице. Расследуется уголовное производство по статье 21 (умышленное тяжкое телесное повреждение)", - рассказала она.

Сейчас, по ее словам, продолжаются следственные действия, назначен ряд экспертиз, устанавливается причастное лицо к этому нападению.

"У нас есть определенные наработки (по установлению личности нападавшего, - ред). По результатам мы будем обязательно информировать общественность относительно дальнейшего расследования и когда будут известны детали", - отметила Гирдвилис.

Она добавила, что сейчас рассматривается несколько версий покушения.

"Среди которых - личные конфликты, и нападение, связанное с профессиональной деятельностью. И также основная из версий - это российский след. Продолжаются оперативные мероприятия с целью установления и задержания нападавшего", - констатировала представитель полиции.