Замах на Царьова і нова допомога Україні від Німеччини: новини за 27 жовтня

У тимчасово окупованому Криму стався замах на зрадника Олега Царьова. В то й же час уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги для України.

Війна Росії проти України: останні новини

Британська розвідка зазначила, що РФ понад місяць не застосовує ракети Х-101. Це найдовша пауза з початку війни.

Українські військові ліквідували ще 560 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 297 680 військових.

Україна повернула додому тіла ще 50 загиблих захисників.

США не допустять перемоги Росії, це може підштовхнути Китай до війни з Тайванем, - Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що США не покинуть Україну. Він впевнений, що перемога Росії в Україні підбадьорить не лише саму країну-агресора, але й Китай щодо Тайваню.

Польські механіки ремонтують військову техніку ЗСУ неподалік лінії фронту

Група фахівців Польської зброярської групи ремонтує військову техніку, передану Україні, у безпосередній близькості до лінії фронту війни.

Їхнім завданням є перевірка технічного стану техніки, що використовується ЗСУ. На основі цього вони приймають рішення про подальші дії. Дрібні несправності вони усувають на місці, більші - в майстернях в Україні, а найбільш пошкоджені машини, які потребують спеціалізованого обладнання, відправляються на ремонт до Польщі.

В Україні створили дрон-розміновувач, він працює у чотири рази швидше за людину

ST1 - автономний дрон для пошуку мін. Він забезпечений котушкою індуктивності та сенсорами, які дають можливість облітати перешкоди на низькій висоті.

Прем'єр Словаччини висунув цинічну умову для підтримки військової допомоги Україні

Роберт Фіцо заявив іншим лідерам ЄС, що 50 млрд євро допомоги Україні повинні включати гарантії того, що "кошти не будуть незаконно привласнені".

РФ хоче досягти в Україні хоча б мінімального успіху для іміджу Путіна, - Генштаб Естонії

Російські окупанти зараз намагаються перехопити ініціативу та досягти хоч якогось успіху в Україні, заявив начальник оперативного управління Генерального штабу Естонії Тармо Кундла.

За його словами, це потрібно для того, щоб створити успішний імідж для диктатора Володимира Путіна перед виборами, які пройдуть у 2024 році.

Знищать всі осередки опору. У Ізраїлі розповіли про плани на операцію в Секторі Газа

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, наземне вторгнення призведе до чергової фази бойових дій меншої інтенсивності, оскільки Єрусалим знищує "осередки опору" ХАМАСу.

Він також зауважив, що на думку Ізраїля, ХАМАС використовує генератори для закачування повітря в свої сотні кілометрів тунелів, які беруть свій початок в цивільних районах.

Саудівська Аравія пригрозила катастрофою в регіоні у разі операції Ізраїлю в Секторі Газа, - NYT

Останніми днями офіційні особи Саудівської Аравії рішуче попередили США про те, що наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази може стати катастрофою для Близького Сходу.

Один зі співробітників адміністрації президента США Джо Байдена сказав, що саудівці, вочевидь, не хочуть ізраїльського вторгнення в Сектор Гази.

Окупанти кажуть про напад на Царьова

На колишнього нардепа Олега Царева був скоєний замах на території тимчасово окупованого Криму, де він наразі проживає. У нього двічі стріляли.

Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що замах на Царьова був спецоперацією СБУ.

Німеччина передала Україні ще одну IRIS-T та чотири бронетранспортери

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає ще одну пускову установку ЗРК IRIS-T, чотири бронетранспортери та іншу зброю.