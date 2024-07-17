Замах на Трампа: в секретній службі США пояснили суть іранського сліду

Іран становить загрозу для низки політиків адміністрації Дональда Трампа через ліквідацію у 2020 році очільника Корпусу вартових ісламської революції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В адміністрації президента США Джо Байдена зазначили, що нинішня загроза з боку Ірану пов'язана з ширшою системою погроз на адресу колишніх чиновників адміністрації Трампа, що виникла після вбивства у січні 2020 року керівника Корпусу вартових ісламської революції Ірану Касема Сулеймані. Він був убитий внаслідок удару безпілотника за наказом Трампа, який тоді обіймав посаду президента США.

"Ми відстежували іранські погрози на адресу колишніх чиновників адміністрації Трампа впродовж багатьох років, починаючи з минулої адміністрації. Ці погрози виникають через бажання Ірану "помститися" за вбивство Сулеймані", - заявила у вівторок прес-секретар Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон.

За словами одного зі співрозмовників, перед суботнім інцидентом Білий дім зв'язався з Секретною службою щодо нещодавньої іранської загрози, а відомство поділилося цією інформацією з передвиборчим штабом Трампа. Згодом Секретна служба збільшила ресурси і засоби для захисту кандидата від Республіканської партії.

США зберігають дані про безпеку кількох колишніх чиновників адміністрації Трампа, зокрема щодо колишнього держсекретаря Майкла Помпео і Джона Болтона, який обіймав посаду радника з національної безпеки. У 2022 році Міністерство юстиції висунуло звинувачення члену іранського Корпусу вартових ісламської революції через імовірну змову з метою вбивства Болтона.

Того ж року радник з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що Іран погрожує "здійснити терористичні операції всередині Сполучених Штатів та в інших країнах світу". Він сказав, що Іран зіткнеться з "серйозними наслідками", якщо на когось нападе.