Покушение на Трампа: в секретной службе США объяснили суть иранского следа
Иран представляет угрозу для ряда политиков администрации Дональда Трампа из-за ликвидации в 2020 году главы Корпуса стражей исламской революции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В администрации президента США Джо Байдена отметили, что нынешняя угроза со стороны Ирана связана с более широкой системой угроз в адрес бывших чиновников администрации Трампа, которая возникла после убийства в январе 2020 года руководителя Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. Он был убит в результате удара беспилотника по приказу Трампа, который тогда занимал должность президента США.
"Мы отслеживали иранские угрозы в адрес бывших чиновников администрации Трампа на протяжении многих лет, начиная с прошлой администрации. Эти угрозы возникают из-за желания Ирана "отомстить" за убийство Сулеймани", - заявила во вторник пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.
По словам одного из собеседников, перед субботним инцидентом Белый дом связался с Секретной службой касательно недавней иранской угрозы, а ведомство поделилось этой информацией с предвыборным штабом Трампа. Позже Секретная служба увеличила ресурсы и средства для защиты кандидата от Республиканской партии.
США хранят данные о безопасности нескольких бывших чиновников администрации Трампа, в частности в отношении бывшего госсекретаря Майкла Помпео и Джона Болтона, который занимал должность советника по национальной безопасности. В 2022 году Министерство юстиции предъявило обвинения члену иранского Корпуса стражей исламской революции из-за вероятного сговора с целью убийства Болтона.
В том же году советник по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что Иран угрожает "осуществить террористические операции внутри Соединенных Штатов и в других странах мира". Он сказал, что Иран столкнется с "серьезными последствиями", если на кого-то нападет.
Покушение на Дональда Трампа
14 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Преступник ранил кандидата-республиканца, Трампа госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.
Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Полиция ликвидировала нападавшего через несколько минут после инцидента. На сегодня следствие не выявило его связей со внутренним либо внешним сообщником или соучастником заговора.
Впоследствии телеканал CNN сообщил, что в последние недели США получали информацию о намерениях Ирана устроить покушение на Трампа и усилили охрану политика. В ответ власти Ирана назвали такие обвинения безосновательными.
Подробнее о громком покушении на Трампа - в материале РБК-Украина.
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