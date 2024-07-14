Замах на Трампа: очільницю Секретної служби США викликають на слухання у Конгрес

Очільницю Секретної служби США викликали на слухання у Конгрес через замах на колишнього президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Наглядового кабінету Палати представників США.

Наглядовий комітет Палати представників США у зв’язку із замахом на експрезидента Дональда Трампа під час виборчого мітингу запросив очільницю Секретної служби США Кімберлі Чітл для надання свідчень.

Замах на Трампа

Сьогодні у штаті Пенсільванія під час мітингу на екс-президента та ймовірного майбутнього кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа було скоєно замах.

Самого Трампа було поранено в вухо, на відео з місця подій видно кров після того, як він торкається голови. Служба охорони відразу евакуювала колишнього президента зі сцени на якій він виступав під час вистрілу.

Після евакуації Секретна служба повідомила, що Дональд Трамп перебуває у безпеці. А його передвиборчий штаб поінформував, що його оглянули у місцевій лікарні.

Детальніше про замах, підозрюваного та реакцію нинішнього президента та основного опонента Трампа на цьогорічних виборах Джо Байдена, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що український президент відразу відреагував на даний акт насильства в бік Трампа.

РБК-Україна також писало про те, що Росія цього разу також не пройшла повз і вкотре спробувала звинуватити Україну в причетності. Пропагандисти Кремля вигадали фейк із замахом на Трампа та нібито навіть найшли "український слід"

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