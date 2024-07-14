Замах на Трампа: нові подробиці та реакція світу

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ФБР підтвердило замах

Як пише NBC News, на брифінгу спеціальний агент ФБР Кевін Ройек підтвердив, що стрілянина на мітингу в Пенсільванії була замахом на кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Також він уточнив, що стрілок не мав з собою посвідчення особи. Тому слідчі, щоб дізнатися про його особу, використовують біометричні дані.

При цьому, за словами Ройека, інформації про мотиви зловмисника, якого ліквідували на місці стрілянини, немає.

Водночас, NBC News з посиланням на джерела в правоохоронних органах США стверджує, що особу стрілка встановлено. Він - мешканець Пенсільванії, якому близько 20 років.

New York Post з посиланням на джерела пише, що стрілком був 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку (штат Пенсільванія).

Оновлено 09:34

ФБР підтвердило, що в Трампа стріляв 20-річний Томас Метью Крукс.

"ФБР ідентифікувало 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетел-Парку, штат Пенсільванія, як суб'єкта, причетного до замаху на колишнього президента Дональда Трампа 13 липня в Батлері, штат Пенсільванія", - сказано в повідомленні Бюро.

The Washington Post пише, що Крукс, згідно зі списками виборців штату Пенсільванія, є республіканцем.

Перший напад за 40 років

Видання Associated Press звернуло увагу, що такий інцидент у Пенсільванії став першою стріляниною у кандидата в президенти США або президента США за більш ніж 40 років.

Останній подібний випадок стався з Рональдом Рейганом 30 березня 1981 року. Стрілок випустив шість куль у бік Рейгана, одна з них потрапила тодішньому президентові в груди, але він вижив.

Також у 1968 році у США застрелили Роберта Ф. Кеннеді у 1968 році, а у 1972 році була спроба вбивства кандидата у президенти США Джорджа Уоллеса.

Жертва та постраждалі

За даними американської поліції, в результаті стрілянини в штаті Пенсільванія було вбито одного чоловіка, ще двох - тяжко поранено. Їхні особи вже встановили.

За словами підполковника поліції штату Пенсільванія Джорджа Бівенса, постріли були "розрізненими" і не влучали в одне місце у натовпі.

"Ми повідомили кількох членів сім'ї (загиблого та поранених - ред.), але у них ще не було можливості сповістити далеких родичів", - додав він.

Що говорить сам Трамп і як реагують у світі

Реакція Трампа

Колишній президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що одна з куль пробила верхню частину його правого вуха.

"Я одразу зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли і одразу відчув, як куля розриває шкіру. Почалася сильна кровотеча, і тоді я зрозумів, що відбувається", - додав він.

Реакція Байдена

Президент США Джо Байден, який є головним опонентом Трампа на майбутніх президентських виборах, розповів, що його поінформували про інцидент.

"Я радий чути, що він (Трамп - ред.) у безпеці і почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо на додаткову інформацію", - написав американський лідер.

Він наголосив, що у США немає місця такому насильству.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на стрілянину у Пенсільванії.

"З жахом дізнався про стрілянину в колишнього президента США Дональда Трампа під час його передвиборчого мітингу в Пенсільванії. Такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не повинно перемагати", - наголосив глава української держави.

Він також побажав Трампу якнайшвидшого одужання та висловив співчуття родичам загиблого внаслідок стрілянини.

Реакція інших лідерів

Про таку подію також вже висловилися лідери та інших держав.

Зокрема, прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що в його країні приголомшені стріляниною в Пенсільванії.

"Ми засуджуємо всі форми політичного насильства найрішучішим чином і передаємо наші найкращі побажання президенту Трампу та його сім'ї у цей час", - додав глава британського уряду.

У свою чергу прем'єр Канади Джастін Трюдо наголосив, що політичне насильство "ніколи неприйнятне". Він додав, що "його думки з Трампом та всіма американцями".

При цьому прем'єр Австралії Ентоні Альбанезе наголосив, що замах викликає занепокоєння та тривогу.

"У демократичному процесі немає місця насильству. Я радий почути повідомлення про те, що колишній президент Трамп тепер у безпеці", - додав він.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розповів, що в Ізраїлі "моляться за безпеку та якнайшвидше одужання Трампа".