Покушение на Трампа: новые подробности и реакция мира

К слову, первые детали стрельбы в Трампа можете узнать в материале РБК-Украина.

При подготовке использовались: заявления спецагента ФБР Кевина Ройека, подполковника полиции штата Пенсильвания Джорджа Бивенса, бывшего президента США Дональда Трампа, президента США Джо Байдена, президента Украины Владимира Зеленского, премьера Британии Кира Стармера, премьера Канады Джастина Трюдо, премьера Австралии Энтони Альбанезе, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, публикации NBC News, New York Post, Associated Press и The Washington Post.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.