Замах на Трампа: нападник напередодні стрілянини писав погрози у мережі

Томас Крукс, який скоїв напад на кандидата у президенти США Дональда Трампа, за декілька днів до стрілянини писав у мережі погрози. Хлопець публікував їх на ігровій платформі Steam.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Співробітники Секретної служби та ФБР повідомили сенаторам США під час брифінгу у середу, 17 липня, що 20-річний Крукс написав повідомлення з погрозами на ігровій платформі Steam за кілька днів до спроби вбивства Трампа.

Як заявили американські правоохоронці, нападник нібито написав: "1 3 липня буде моя прем'єра, дивіться, як це розгортатиметься".

Секретна служба США дізналася про це після перевірки ноутбука та мобільних телефонів Крукса.

Джерела видання також зазначають, що батьки 20-річного нападника за декілька годин до нападу на Трампа повідомили місцевій поліції про зникнення сина. Вони заявили, що стурбовані станом здоров'я хлопця.