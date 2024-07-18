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Замах на Трампа: нападник напередодні стрілянини писав погрози у мережі

Пенсильванія, Четвер 18 липня 2024 13:04
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Замах на Трампа: нападник напередодні стрілянини писав погрози у мережі Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Томас Крукс, який скоїв напад на кандидата у президенти США Дональда Трампа, за декілька днів до стрілянини писав у мережі погрози. Хлопець публікував їх на ігровій платформі Steam.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Співробітники Секретної служби та ФБР повідомили сенаторам США під час брифінгу у середу, 17 липня, що 20-річний Крукс написав повідомлення з погрозами на ігровій платформі Steam за кілька днів до спроби вбивства Трампа.

Як заявили американські правоохоронці, нападник нібито написав: "13 липня буде моя прем'єра, дивіться, як це розгортатиметься".

Секретна служба США дізналася про це після перевірки ноутбука та мобільних телефонів Крукса.

Джерела видання також зазначають, що батьки 20-річного нападника за декілька годин до нападу на Трампа повідомили місцевій поліції про зникнення сина. Вони заявили, що стурбовані станом здоров'я хлопця.

Замах на Трампа

Нагадаємо, 13 липня під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у Пенсильванії у республіканця Дональда Трампа стріляли. Кандидат у президенти США не отримав серйозних поранень.

Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс. Цікаво, що він був зареєстрований як виборець від Республіканської партії в Пенсільванії.

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери засудили замах на Трампа.

Детальніше про те, що відомо про Крукса - у матеріалі РБК-Україна.

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