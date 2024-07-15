"Одинак" та "поганий стрілець". Що відомо про нападника, який стріляв у Трампа

На минулих вихідних на кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа було скоєно замах . Нападника Томаса Метью Крукса знайомі описують як "одинака" та "поганого стрільця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Вже через сім годин після замаху Федеральне бюро розслідувань (ФБР) назвало ім'я нападника - Томас Метью Крукс. Згідно з даними правоохоронців, нападнику було 20 років й він проживав за годину їзди до місця мітингу. Цікаво й те, що стрілець був зареєстрований як виборець від Республіканської партії в Пенсільванії.

"Одинак" та "поганий стрілець"

Колишні однокласники називають Крукса "одинаком", над яким "багато знущались в старшій школі". Зокрема він регулярно носив мисливське спорядження через що його також висміювали.

"Він сидів сам за обідом. Він був просто ізгоєм. Чесно кажучи, це якось сумно", - заявив один з однокласників.

Крукс намагався грати в шкільній команді зі стрільби з гвинтівки, втім йому відмовили через те, що він був "поганим стрільцем".

Фото: Томас Метью Крукс (Getty Images)

Водночас нападника описують як відносно стриманою та спокійною людиною. Зокрема знайомі не можуть пригадати, щоб Крукс відверто говорив про політику або ж був активним у соціальних мережах.

Останнім часом стрілець працював помічником з дієтичного харчування у будинку престарілих. Перед прийманням на роботу він пройшов "чисту перевірку".

Внутрішній терористичний акт

Під час замаху Крукс використовував гвинтівку типу AR. На думку правоохоронців, ймовірно, її придбав його батько. Наразі невідомо, чи дозволяв батько йому користуватись зброєю.

Правоохоронці не сприймають як належне те, що це був "напад вовка одинака". Наразі ФБР описує замах як потенційний внутрішній терористичний акт.

Замах на Трампа

13 липня на Трампа здійснили замах під час мітингу в штаті Пенсильванія, в результаті чого він отримав легке вогнепальне поранення.

Конгресмен від Республіканської партії США Марк Грін у неділю вимагав від директора Секретної служби Кімберлі Чітл надати відповіді щодо спроби вбивства Трампа.

Вчора, 14 липня, Трамп виступив із першою заявою після замаху.