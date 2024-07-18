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Покушение на Трампа: нападавший накануне стрельбы писал угрозы в сети

Пенсильвания, Четверг 18 июля 2024 13:04
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Покушение на Трампа: нападавший накануне стрельбы писал угрозы в сети Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Томас Крукс, совершивший нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, за несколько дней до стрельбы писал в сети угрозы. Парень публиковал их на игровой платформе Steam.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Сотрудники Секретной службы и ФБР сообщили сенаторам США на брифинге в среду, 17 июля, что 20-летний Крукс написал сообщения с угрозами на игровой платформе Steam за несколько дней до попытки убийства Трампа.

Как заявили американские правоохранители, нападавший якобы написал: "13 июля будет моя премьера, смотрите, как это будет разворачиваться".

Секретная служба США узнала это после проверки ноутбука и мобильных телефонов Крукса.

Источники издания также отмечают, что родители 20-летнего нападавшего за несколько часов до нападения на Трампа сообщили местной полиции об исчезновении сына. Они заявили, что озабочены состоянием здоровья парня.

Покушение на Трампа

Напомним, 13 июля во время предвыборного митинга в городе Батлер в Пенсильвании в республиканца Дональда Трампа стреляли. Кандидат в президенты США не получил серьезных ранений.

Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Интересно, что он был зарегистрирован в качестве избирателя от Республиканской партии в Пенсильвании.

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры осудили покушение на Трампа.

Детальнее о том, что известно о Круксе - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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