Покушение на Трампа: нападавший накануне стрельбы писал угрозы в сети

Томас Крукс, совершивший нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, за несколько дней до стрельбы писал в сети угрозы. Парень публиковал их на игровой платформе Steam.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Сотрудники Секретной службы и ФБР сообщили сенаторам США на брифинге в среду, 17 июля, что 20-летний Крукс написал сообщения с угрозами на игровой платформе Steam за несколько дней до попытки убийства Трампа.

Как заявили американские правоохранители, нападавший якобы написал: "1 3 июля будет моя премьера, смотрите, как это будет разворачиваться".

Секретная служба США узнала это после проверки ноутбука и мобильных телефонов Крукса.

Источники издания также отмечают, что родители 20-летнего нападавшего за несколько часов до нападения на Трампа сообщили местной полиции об исчезновении сына. Они заявили, что озабочены состоянием здоровья парня.